Genova. Anas nei giorni scorsi ha emesso un’ordinanza di interdizione al transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 19 tonnellate sui viadotti della Statale 45 della Val Trebbia all’altezza di Traso.

Il divieto, già in vigore, sarà valido fino al 23 novembre, data prevista per la fine dei lavori di messa in sicurezza del viadotto: l’interdizione alla circolazione sarebbe per ragioni di carattere tecnico, in concomitanza con la partenza dei cantieri. La quota delle 19 tonnellate consente quindi il passaggio delle corriere, ma esclude i mezzi “a tre assi” e gli autoarticolati, oltre che a quelli da cantiere come le betoniere.

Lo scoro aprile, dopo alcune segnalazioni, Genova24 era andata a visionare lo stato di queste importanti strutture viarie, documentando l’ammaloramento di alcune pile e l’oscillazione di una trave dell’impalcato al passaggio del mezzi in carreggiata. Immagini che fecero scalpore, diventando presto anche oggetto di dibattito politico in consiglio regionale.

VEDI IL REPORTAGE SOTTO IL VIADOTTO “CHE SI MUOVE”