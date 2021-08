Viabilità, resta fino al 25 la sospensione delle corsie bus tra Cornigliano e Voltri

Genova. Resteranno comunque in vigore fino al 25 agosto le sospensioni delle corsie bus decise dall’amministrazione comunale per facilitare la viabilità urbana in occasione della chiusura di una carreggiata della A10.

A confermarlo l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora, a margine dell’incontro con Aspi, Mims e Regione Liguria in cui si è arrivati alla chiusura anticipata dei cantieri sulla A10: “Per rendere fluido il traffico cittadino nel Ponente e per non disorientare gli automobilisti abbiamo deciso di mantenere l’ordinanza di sospensione delle corsie bus riservate tra piazza Savio a Cornigliano e via Voltri. Pertanto, come stabilito lo scorso 13 agosto, fino alle 22 del 25 agosto le corsie gialle resteranno aperte anche per i veicoli privati».

«L’anticipo della chiusura dei cantieri sulla A 10 premia il lavoro di squadra fatto tra enti locali – conclude l’assessore – grazie al pressing insieme a Regione Liguria era già stato ottenuto il posticipo al 16 agosto dei lavori e anche la richiesta fatta fin da subito al tavolo di procedere nel cantiere con la maggiore celerità possibile ha dato il risultato sperato. Ringrazio i nostri uffici della mobilità e la polizia locale che hanno messo in atto tutte le misure di alleggerimento sul traffico urbano, garantendo impegno costante anche nel difficile fine settimana di Ferragosto».