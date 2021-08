Via XX Settembre, moto contro auto: coppia di ventenni in codice rosso al San Martino

Genova. Forse una frenata più o meno improvvisa dell’auto, all’altezza di un semaforo, e la moto che, in discesa, non ha fatto in tempo a fermarsi. L’impatto è stato violento e i due giovani a bordo della due ruote, un ragazzo e una ragazza intorno ai vent’anni, sono stati sbalzati a terra.

E’ successo nel pomeriggio in via XX Settembre, in pieno centro, a Genova, in direzione della Foce quindi in discesa. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, per il quale non dovrebbero mancare testimoni visto il grande passaggio. Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale sta ancora effettuando i rilievi.

I due giovani sono in gravi condizioni. Sono stati portati dall’automedica al pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Ferito anche il conducente dell’automobile, un quarantenne, finito in codice giallo sempre al San Martino.