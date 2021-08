Via di Francia, controlli della polizia locale: ritirate 7 patenti per guida in stato di ebbrezza

Genova. Gli uomini del reparto pronto intervento della polizia locale, ieri, in via di Francia (direzione ponente), hanno messo in atto un posto di controllo stradale per il contrasto della guida sotto l’influenza dell’alcool.

Sono stati 145 i guidatori sottoposti a pre-test, dei quali 48 sottoposti poi a vero e proprio test etilometrico a seguito della positività alla prima verifica.

Otto quelli risultati con concentrazione di alcol nel sangue superiore a quanto consentito, due dei quali sanzionati amministrativamente e sei penalmente. Sette le patenti ritirate.

Sanzionate amministrativamente per varie inosservanze altre 11 persone tra cui un conducente di monopattino per l’inosservanza della relativa legge dello Stato.