Vaccino, slitta l’apertura dell’hub al Teatro della Gioventù: cosa cambia per chi ha prenotato

Genova. Doveva aprire al pubblico domani, lunedì 2 agosto, ma i tempi per attivare il nuovo hub vaccinale al Teatro della Gioventù si sono allungati oltre le previsioni e così l’entrata in funzione slitta di alcuni giorni. Il risultato è che le vaccinazioni alla Fiera continueranno anche la prossima settimana, ma solo per alcuni prenotati.

Il cambio di programma, infatti, riguarda solo coloro che hanno ricevuto l’indicazione di presentarsi all’ambulatorio rosso della Fiera, quello gestito dagli operatori della sanità privata. Chi ha ottenuto un appuntamento lì per la prima o la seconda dose dovrà continuare a presentarsi al padiglione Jean Nouvel fino a nuova indicazione. In giornata Liguria Digitale invierà sms per evitare che le persone si presentino erroneamente al Teatro della Gioventù.

“Abbiamo avuto ritardi nell’allestimento – spiega Daniele Pallavicini di Confcommercio Salute – ma garantiremo comunque le vaccinazioni alla Fiera a tutti i prenotati. Purtroppo non siamo in grado di dire quando sarà operativo il Teatro della Gioventù. Appena avremo certezza dello spostamento avviseremo tutti con un messaggio”.

Sarà invece regolarmente operativo da martedì 3 agosto l’hub allestito da Asl 3 alla Sala Chiamata del porto in piazzale San Benigno. Qui verranno vaccinati coloro che sarebbero stati assegnati all’ambulatorio blu, quello gestito dalla parte pubblica. Anche in questo caso, per scongiurare la confusione che si stava ingenerando, Liguria Digitale ha inviato messaggi negli scorsi giorni per precisare la data ufficiale di apertura. Qui tutte le informazioni per raggiungere l’area.

I due nuovi hub sostituiranno completamente quello della Fiera che dai prossimi giorni sarà progressivamente smantellato per consentire l’allestimento del Salone Nautico. Gli ultimi box a rimanere attivi saranno dunque quelli sul lato di ponente, in attesa di spostarli definitivamente al Teatro della Gioventù trasformato in centro vaccinale.