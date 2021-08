Vaccino, oltre 25mila prenotazioni nell’ultima settimana: proseguono le open night

Genova. “Nell’ultima settimana sono 25.476 le persone che si sono prenotate per la vaccinazione anti Coronavirus. A oggi in Liguria abbiamo già vaccinato con prima dose il 76% della popolazione totale over 12 e di questo passo speriamo di raggiungere quanto prima l’immunità di gregge ma ora serve ancora un’accelerata”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale.

“Settembre sarà il mese cruciale – ha aggiunto Toti – e solo allora tireremo le somme per capire se la fascia di persone più fragili e gli over 50 saranno totalmente immunizzati. Sono loro a correre i rischi maggiori e i numeri ancora una volta ci confermano che i vaccini sono l’unica arma che abbiamo per sconfiggere la pandemia. All’Ospedale San Martino ci sono 12 ricoverati tra i 32 e i 68 anni tutti non vaccinati e in gravi condizioni”.

Ieri intanto nei diversi hub sono stati somministrati su accesso libero senza prenotazione 731 vaccini (506 prime dosi e 225 seconde dosi) e domani si replicherà nelle 4 provincie.

“Un altro risultato importante, considerando anche il periodo estivo e le ferie di molti cittadini – commenta ancora Toti – Questi numeri confermano come la scelta di avviare e proseguire con le open night vada nella direzione giusta per estendere il più possibile la copertura. Quella del vaccino è l’unica arma per uscire definitivamente dalla pandemia e non dover più affrontare un autunno e un inverno di chiusure e limitazioni che il Paese non può in alcun modo permettersi”.

Nel dettaglio

Asl1 Open night Camporosso

70 (68 prime dosi, 2 seconde di cui 5 nella fascia 12/18)

Asl2

127 (81 prime dosi, 46 seconde di cui 33 fascia 12/18)

Asl3

hub vaccinale Sala Chiamata del Porto

63 (39 prime dosi e 24 seconde di cui 4 fascia 12/18)

San Benigno

167 (130 prime dosi, 37 seconde di cui 35 fascia 12/18)

Teatro della Gioventù

123 (84 prime dosi, 39 seconde di cui 6 fascia 12/18)

Asl4

112 (72 prime dosi, 40 seconde di cui 17 fascia 12/18)

Asl5

69 (32 prime dosi e 37 seconde dosi di cui 17 fascia 12/18)

Intanto sono 188 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.060 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.615 tamponi antigenici rapidi. L’incidenza si attesta a 76 casi positivi ogni 100.000 abitanti (52 a Savona, 74 a La Spezia, 116 a Imperia, 56 a Genova).