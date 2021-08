Vaccino, da domani apre l’hub alla Sala Chiamata: ecco percorso e orari della navetta Amt

Genova. Da domani – martedì 3 agosto – è attivo il nuovo hub vaccinale Asl 3 presso la Sala Chiamata del porto in piazzale San Benigno. Qui confluiranno, senza interruzioni, le vaccinazioni della linea pubblica precedentemente somministrate presso l’ambulatorio blu della Fiera del Mare. La nuova sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e al sabato dalle 8 alle 13.

Gli utenti che hanno già ricevuto la prima dose, e che per il richiamo avrebbero dovuto recarsi presso la sede fieristica (ambulatorio blu) a partire dal 3 agosto, possono recarsi presso la Sala Chiamata del Porto mantenendo l’indicazione di giorno e orario per la vaccinazione comunicati al momento della somministrazione della prima dose. I cittadini che hanno prenotato attraverso il portale regionale, inoltre, ricevono un sms con la comunicazione del cambio sede.

Nel nuovo hub, ubicato nell’area davanti alla Lanterna, saranno presenti 13 box vaccinali con una potenzialità di circa 800 vaccinazioni al giorno.

Nuovo hub alla Sala Chiamata del porto

Come arrivare

Il nuovo hub è in piazzale San Benigno, raggiungibile a piedi da via Milano nella zona tra la Lanterna e il Terminal Traghetti. La disponibilità di parcheggi sul piazzale è limitata, quindi è fortemente sconsigliato recarsi all’hub in macchina o in moto anche per ragioni di sicurezza.

Per raggiungere più comodamente la nuova sede è disponibile sempre dal 3 agosto, in collaborazione con Amt, una navetta circolare gratuita con partenza da via Fanti d’Italia (zona Principe) attiva dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 13.30 il sabato.

Amt ha dovuto scegliere allo scopo un mezzo in servizio sulle linee extraurbane per risolvere il problema della forte pendenza della rampa di accesso. Le partenze dal 3 al 28 agosto sono previste ogni 20 minuti. È attiva anche una fermata intermedia in corrispondenza della fermata della metropolitana a Dinegro. Qui si possono consultare gli orari.

Chi invece aveva la prenotazione per l’ambulatorio rosso dovrà continuare a recarsi alla Fiera fino a nuova indicazione, visto che l’apertura dell’hub gestito dai privati al Teatro della Gioventù in via Cesarea (ma l’ingresso sarà in via Ippolito d’Aste) tarderà l’apertura – inizialmente prevista per oggi – di alcuni giorni.