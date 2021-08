Vaccino Covid, nuova open night questa sera anche negli hub genovesi

Genova. Nel giorno in cui si avvia la possibilità di essere vaccinati senza prenotazione con una linea ad hoc per i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 18 anni, così come per gli insegnanti, la campagna di immunizzazione prosegue anche con una nuova open night.

Anche questa sera, lunedì 23 agosto, tutte le asl della regione consentiranno a tutti l’accesso diretto senza necessità di prenotazione. Ecco dove:

Open night 23 agosto:

Asl1 – Camporosso (orario dalle 19 alle 22).

Asl2 – Palacrociere di Savona (orario dalle 20 alle 23).

Asl3

Hub San Benigno (torri Msc, orario 20-24).

Teatro della Gioventù (orario 19-23).

Sala Chiamata del Porto (orario 19-22).

Asl4 – hub San Francesco di Chiavari (orario 19 – 22).

Asl5 – hub ospedale San Bartolomeo di Sarzana (orario 19-22).

Nuove open night previste per mercoledì 25 e venerdì 27 agosto. Per quanto riguarda la fascia over80 il 93,6% ha ricevuto almeno una dose, per la fascia tra i 70 e 79 anni l’85,7% ha ricevuto la prima. Nella fascia tra i 60 e 69 anni il 77,5% ha ricevuto un primo vaccino, in quella tra 50 e 59 anni la percentuale è del 74,1% mentre in quella tra i 40 e 49 anni la percentuale scende al 66%. Tra i 30 e 39enni la percentuale è del 60,2%, tra i 20 e 29 anni è al 63,5% mentre tra i giovanissimi tra i 12 e 19 anni una dose somministrata al 42,7% della popolazione.