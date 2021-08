Vaccini, stasera e venerdì nuove open night in tutta la Liguria: ecco dove

Genova. Questa sera, così come venerdì 27 agosto nuove open night in tutta la Liguria. Sarà quindi possibile vaccinarsi senza prenotazione per la prima dose del vaccino anti-Covid o per anticipare il richiamo (Attenzione: si ricorda che va rispettato l’intervallo previsto per il tipo di vaccino della prima dose somministrata, per Pfizer da 21 a 42 giorni dalla prima dose, per Moderna da 28 a 42 giorni dalla prima dose e per Astrazeneca da 8 a 12 settimane dalla prima dose).

Ecco dove vaccinarsi:

ASL1

Palafiori di Sanremo – mercoledì 25 agosto, dalle 19 alle 22

Palasalute di Imperia – venerdì 27 agosto, dalle 19 alle 22

ASL2

Palacrociere di Savona – mercoledì 25 agosto dalle 20 alle 23

Hub Sunrise di Cairo Montenotte – venerdì 27 agosto, dalle 20 alle 23

Hub Alassio Salute di Alassio – venerdì 27 agosto, dalle 20 alle 23

ASL3

Hub di San Benigno – mercoledì 25 e venerdì 27 agosto, dalle 20 alle 24

Teatro della Gioventù – mercoledì 25 e venerdì 27 agosto, dalle 19 alle 23

Sala Chiamata del Porto – mercoledì 25 e venerdì 27 agosto, dalle 19 alle 23

ASL4

Hub San Francesco di Chiavari – mercoledì 25 e venerdì 27 agosto, dalle 19 alle 22

ASL5

Hub ospedale San Bartolomeo di Sarzana – venerdì 27 agosto, dalle 19 alle 22

Hub ex Fitram della Spezia – mercoledì 25 agosto, dalle 19 alle 22