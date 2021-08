Vaccini, in Liguria somministrate oltre mille dosi nell’open night di ieri sera

Genova. “Continuano senza sosta le vaccinazioni in Liguria. Anche ieri sera nell’Open Night sono stati 1.113 i cittadini che hanno ricevuto una dose di vaccino. Fortunatamente le persone hanno ben compreso l’importanza della vaccinazione e continuano a rispondere alle nostre campagne vaccinali, è questo infatti l’unico modo per tornare a vivere e alla normalità”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, commentando i dati della passata Open Night che si è svolta in tutte le Asl della Liguria.

In particolare nella Asl 1 Imperiese l’Open Night si è svolta al Palafiori di Sanremo dove sono stati somministrati174 vaccini di cui 144 prime dosi, 30 seconde dosi e 22 nella fascia 12-17;

Nella Asl 2 Savonese l’Open Night si è svolta al Sunrise di Cairo Montenotte e ad Alassio dove sono state somministrati 106 vaccini di cui 105 prime dosi e 19 nella fascia 12-17;

Nella Asl 3 L’Open Night si è svolta alla Sala Chiamata del Porto e al Teatro della Gioventù dove sono state somministrati in totale 345 vaccini di cui 190 prime dosi e 155 seconde dosi e 22 nella fascia 12-17;

Nella Asl 4 all’hub San Francesco di Chiavari sono stati somministrati 366 vaccini di cui 119 prime dosi e 247 seconde dosi; Nella Asl 5 a Lerici – San Terenzo sono stati somministrati 107 vaccini di cui 91 prime dosi, 16 seconde dosi e 25 nella fascia 12 – 17.

