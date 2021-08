Una via da dedicare alle Proloco d’Italia, Lega: occorre valorizzare la realtà associativa per eccellenza e i suoi volontari

Genova. “Ho depositato una mozione alla quale tengo molto e alla quale tiene molto l’Unpli nazionale che sta promuovendo iniziative analoghe in tutta Italia, che si prefigge lo scopo di intitolare una Via o una Piazza alle Proloco d’Italia”- a dirlo in una nota Davide Rossi vice capogruppo della Lega al Comune di Genova.

E continua: “Le Proloco rappresentano appieno i valori del bene comune, della valorizzazione del territorio e della sua promozione ed i volontari che ne fanno parte sono un patrimonio umano e di competenze unico e di altissima qualità”.

Infine conclude: “Dopo aver contribuito alla creazione del consorzio delle Proloco Genovesi che oggi conta 10 realtà in città ferventi di iniziative, voglio che Genova attraverso una via dedicata renda omaggio a queste realtà associative”.