Un capodoglio bianco nel mar Ligure: il raro avvistamento a poche miglia dalla costa

Liguria. Un’emozione che non sai descrivere, quando ti trovi davanti il più grande essere vivente che la terra ospita. E quando le parole sembrano non bastare, la letteratura viene in soccorso: “Moby Dick esiste e si trova in Liguria”. È questa l’esclamazione pubblicata sui social da una delle fortunate escursioniste che nella giornata di ieri, giovedì 19 agosto, ha avuto l’occasione di assistere all’avvistamento di un esemplare di capodoglio bianco al largo delle coste savonesi.

Il cetaceo ha fatto la sua comparsa in mare aperto durante un’escursione organizzata dal Consorzio Liguria Via Mare con partenza da Savona.

Il capodoglio si è “esibito” – davanti ad un gruppo di persone incuriosite – in alcune evoluzioni sull’acqua, per poi congedarsi alla vista del suo “pubblico” con un colpo di coda. Quello avvenuto ieri nelle acque savonesi è stato un avvistamento molto raro e per i fortunati escursionisti sicuramente anche indimenticabile.