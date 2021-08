Ubriaco, sbatte una tartaruga sull’asfalto e urina in piazza: denunciato

Genova. Ha sbattuto una tartaruga ripetutamente sull’asfalto, tirandole con forza gli arti come se volesse strapparglieli. Per fortuna ieri sera alle 22:30 c’erano altre persone in via Andrea Doria che hanno chiamato il 112 consentendo l’intervento della polizia (commissariato centro).

L’uomo, un marocchino di 43 anni, pregiudicato, si è guadagnato una denuncia per maltrattamento di animali.

L’uomo era in evidente stato di ubriachezza e stava urinando in piazza in mezzo alla gente, con la tartaruga capovolta a fianco.

I successivi controlli hanno evidenziato che a suo carico c’è un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane perimetrate del centro storico che gli era stato notificato lo scorso settembre con la validità di un anno. Per tale motivo è stato denunciato per l’inosservanza di tale divieto. Inoltre è stato sanzionato per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza.

La tartaruga, a cui è stata riscontrata la rottura parziale del guscio, è stata affidata all’Oipa.