Ubriaco cerca di aggredire i poliziotti e urina nella volante: denunciato

Genova. La polizia ha denunciato un 37enne per rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale, resistenza a pubblico ufficiale e deturpamento ed imbrattamento di cose altrui.

Una volante di passaggio in via Camozzini, ieri sera ha notato l’uomo nei pressi del capolinea del bus talmente ubriaco da non riuscire stare in piedi.

Fermato per accertamenti, non ha voluto mostrare alcun documento né declinare le sue generalità, ha messo in atto una condotta non collaborativa iniziando anche a dimenarsi col rischio che colpisse gli agenti.

Mentre l’uomo veniva accompagnato sull’auto di servizio, un cittadino si è avvicinato agli agenti affermando di aver visto il 37enne lanciare, poco prima, alcune bottiglie di birra che si erano infrante sulla spiaggia sottostante, fortunatamente senza ferire nessuno.

All’interno del veicolo l’uomo ha colpito varie volte i finestrini e il divisorio in plexiglass con calci e pugni per poi spogliarsi completamente e urinare nella volante.

Subito dopo il fotosegnalamento e gli atti di rito, l’uomo, uscito dalla Questura ha urinato sul marciapiede accanto alle auto di servizio, per questo è stato riportato dentro e, alla sanzione per ubriachezza ricevuta poco prima, si è aggiunta anche quella per atti contrari alla pubblica decenza.