Tutti in coda a mezzanotte: traffico notturno in tilt per la chiusura della A10 verso ponente

Genova. Genovesi bloccati nel traffico, genovesi fermi in coda, genovesi che aspettano. Anche di notte. Questa l’amara considerazione che arriva dopo una lunga notte di disagi per la viabilità cittadina, che ha risentito ancora una volta dei cantieri in corso sulle nostre autostrade.

Sì perchè ieri sera è proseguita la chiusura del tratto di A10 interessato dai lavori di quella manutenzione urgente nelle gallerie che la settimana scorsa ha tenuto in scacco tutta la regione: e così dalle 22 in poi tutto il traffico diretto verso ponente si è traslato in città tra Sestri e Pra’, causando code e criticità.

Molti gli automobilisti che si sono sfogati sui social, postando decine di foto dell’incredibile coda di mezzanotte: tutti incolonnati per diverse ore, tra disagio e rabbia. Le chiusure notturne sulla A10, come comunicato da Aspi, proseguiranno fino al 27 notte, e servono per permettere di completare gli interventi nella galleria “Di Pra’”.