Turisti si perdono nel parco di Portofino, recuperati a tarda sera in buone condizioni

Camogli. Il soccorso alpino della Liguria è intervenuto ieri sera insieme ai vigili del fuoco di Genova per recuperare due turisti dispersi nella zona del Parco di Portofino.

Si trattava in particolare di una coppia di 40enni di Reggio Emilia che si era smarrita a Cala dell’Oro. I due sono stati individuati e poi raggiunti. Erano in buone condizioni e per questo non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

I due sono stati riaccompagnati alla loro automobile.

L’intervento si è concluso intorno alle 23.