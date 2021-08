Tunnel Fontanabuona, Cianci: “Con i 260 milioni di Aspi mai così vicino”

Genova. “La realizzazione del tunnel della Fontanabuona non è mai stata così vicina: nel miliardo e 617 milioni che metterà a disposizione Aspi, una parte, 260 milioni di euro, saranno destinati all’opera autostradale che collegherà Tigullio e il suo entroterra”.

Lo afferma Domenico Cianci, consigliere regionale e presidente della commissione Territorio e Ambiente, in merito al piano presentato dalla società.

“I disagi che stiamo patendo da oltre un anno ci ricordano quanti potrebbero essere i benefici, in termini di mobilità, di uno svincolo che si svilupperebbe proprio a partire dall’autostrada esistente, tra gli svincoli di Recco e Rapallo, per raggiungere la val Fontanabuona in prossimità dell’abitato di Moconesi. La val Fontanabuona è uno dei cinque poli manifatturieri della Liguria e il gap infrastrutturale incide pesantemente sull’attrattività delle aziende, sul loro sviluppo e sulla conseguente offerta di posti di lavoro”.

“Un tema che mi sta a cuore e per il quale ho deciso, un anno fa, di candidarmi in Regione nella lista di Cambiamo! convincendo anche l’amica Franca Garbarino, fontanina e già presidente di Confindustria Tigullio. Ringrazio il presidente Giovanni Toti e il sindaco della Città Metropolitana, Marco Bucci, che insieme all’Ad di Aspi, Roberto Tomasi, si stanno battendo per portare a casa una infrastruttura attesa dai cittadini e fondamentale per lo sviluppo del levante ligure”, conclude.