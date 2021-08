Trovato con telefoni, ipad e pc rubati aggredisce i poliziotti: denunciato

Genova. Alla vista dei poliziotti ieri pomeriggio in centro storico ha cambiato rapidamente direzione e ha cercato di allontanarsi velocemente. Fermato per identificazione è risultato essere un 31enne algerino clandestino in Italia. In mano l’uomo aveva un I-phone sul cui salvaschermo erano raffigurate due donne caucasiche e di cui non conosceva il codice di sblocco.

Vistosi scoperto, improvvisamente ha spintonato gli agenti per cercare di fuggire e una volta fermato , ha cominciato a scalciare finché non è stato riportato alla calma.

Dalla perquisizione personale i poliziotti hanno trovato nella sua tasca un altro telefono e, nel suo zaino, 9 smartphone di diverse marche (Samsung, Huawei, Oppo, Apple, Xiaomi) 1 I-pad ed un PC Lenovo portatile, tutti privi di sim e riportanti sullo sfondo immagini di persone a lui estranee.

Dagli accertamenti si è riusciti a rintracciare alcuni proprietari, scoprendo che i dispositivi erano stati rubati in questi ultimi giorni.

I device non ancora attribuiti sono momentaneamente in custodia presso gli uffici della Questura in attesa di restituirli agli intestatari. il 31enne è stato denunciato per resistenza e ricettazione