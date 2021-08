Trombe marine in formazione tra Voltri e Arenzano, le immagini della furia del vento

Genova. Sui gruppi Facebook di quartiere e su quelli di meteorologia – come quello di Limet, da cui abbiamo ricavato questa immagine – è tutto un fiorire, in questo mercoledì 4 agosto, di trombe marine in formazione. Siamo nel ponente genovese, tra Voltri e Arenzano, sul mare o vicinissimo al mare.

Situazione singolare quella meteorologica, in questo inizio agosto, con venti sostenuti, nubi basse e pioggia, temperature atmosferiche più fredde della media stagionale ma temperature del mare perfettamente in linea con il periodo agostano: questo il mix che sta portando effetti di instabilità spettacolari, per quanto impressionanti.

Al momento non ci vengono segnalati danni ma diverse telefonate sono arrivate ai vigili del fuoco per avvertire della situazione visto che la tromba marina si è avvicinata e ha sconfinato sulla costa tra Vesima e Crevari.