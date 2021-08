Traghetto Gnv Excellent, ancora incerta la partenza di questa sera: 200 i passeggeri prenotati

Genova. Ancora incertezza sulla partenza prevista questa sera da porto di Genova del traghetto Excellent.

Dopo le due partenze già saltate negli scorsi giorni a causa del malfunzionamento di una pompa di sentina, al momento sono 200 i passeggeri che dovrebbero imbarcarsi per Palermo.

“I tecnici della compagnia – spiega una nota di Gnv – sono al lavoro per terminare le attività di riparazione ed eseguire i necessari test e auspica che la nave sia pronta per ripartire questa sera”. I test di verifica dovranno essere eseguiti sotto la supervisione di Capitaneria e Rina, deputati ai controlli alla concessione del via libera per il traghetto.

Circa l’apertura di un’inchiesta in Procura Gnv chiarisce di non averne “alcuna evidenza” e “sottolinea fermamente che la nave opera solo se riscontrate tutte le condizioni di sicurezza e sempre dotata di tutti i certificati previsti, rilasciati dagli organismi preposti a seguito di visite di controllo condotte con regolarità dalle Autorità competenti sia nei porti nazionali che esteri”.