Traghetti, ancora fermo in porto l’Excellent di Gnv: partenza rinviata a questa sera per 600 passeggeri

Genova. Ancora una falsa partenza per il traghetto Excellent della Gnv, costretto a rimanere ormeggiato alle banchine del terminal traghetti di Genova per un problema tecnico: è la seconda volta nel giro di due giorni, e anche questa volta i passeggeri hanno passato una notte a bordo della nave ma fermi in attesa di un nuovo imbarco.

Secondo quanto riferito dalla compagnia l’annullamento della partenza prevista per ieri sera, giovedì 19 agosto alle 21, è stato imposta da una anomali alle pompe di sentina le cui “attività di manutenzione condotte che erano attese concludersi prima della partenza non sono state risolutive dell’anomalia riscontrata. Si rendono quindi necessari ulteriori interventi”.

Per i circa 600 passeggeri prenotatisi, quindi, partenza rimandata a stasera, quanto una nuova nave sarà messa a disposizione per coprire il viaggio fino a Palermo, con partenza sempre alle 21 di oggi. “Profondamente dispiaciuta per ogni disagio, la Compagnia conferma che a ciascuno dei passeggeri sono garantiti l’assistenza e i trattamenti previsti dalle normative che regolano i diritti dei passeggeri – si legge nella nota – In particolare, oltre alle costanti informative, a ciascuno dei passeggero coinvolti sono stati garantiti il pernottamento e il servizio pasto a bordo della nave interamente a carico della Compagnia”.