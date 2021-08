Tragedia a punta Chiappa, 18enne muore mentre fa il bagno con gli amici

Camogli. Un ragazzo di 18 anni di origine lombarda è morto oggi nel tardo pomeriggio mentre faceva il bagno a Punta Chiappa, sotto il promontorio di Portofino.

L’allarme è scattato intorno alle sette e un quarto. Il giovane stava facendo il bagno con un gruppo di amici. Gli altri sono tornati a riva, mentre di lui si sono perse le tracce nonostante ci fosse il mare calmo.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Le ricerche sono partite via mare con le unità navali della guardia costiera e da Genova è partito l’elicottero coi sommozzatori dei vigili del fuoco.

Purtroppo, dopo quasi due ore di perlustrazione, è arrivata la tragica notizia: il corpo è stato ritrovato, ma era già senza vita. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire la dinamica e le cause del decesso.

Notizia in aggiornamento