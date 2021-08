Genova. E’ un miscuglio strano quello che si può osservare in piazzale San Benigno. Un brulicare di persone: il via vai di camalli tra il bar del circolo della Culmv e la bacheca dove vengono affissi i nomi di chi è “chiamato” – appunto – a lavorare in banchina. Ma anche donne e uomini, anziani e giovani, infermieri e dottori in camice azzurro e bianco, persone che con il porto hanno solitamente poco a che fare e che si trovano qui perché è qui che a Genova, almeno fino a fine ottobre, si vaccinerà contro il Covid. Sullo sfondo, a completare il quadro, la Lanterna.

“Anche i simboli valgono, e vedere gli infermieri e i medici vaccinare vicino ai camalli della Compagnia Unica è qualcosa di molto genovese”. Lo dice anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, assessore alla Sanità, non indifferente alle suggestioni metaforiche mentre visita il complesso nel primo giorno di operatività del nuovo hub.

Il centro, allestito dalla Asl 3, sostituisce per quanto riguarda la linea pubblica quello della fiera di Genova. La linea privata si trasferirà invece all’interno del teatro della Gioventù. “Qui portiamo l’eredità di un hub che ha funzionato straordinariamente, tra i migliori d’Italia, quello della Fiera – afferma – oggi si trasferisce in un luogo simbolo della città, qualcosa che ricorda la storia di Genova, il suo porto, la sua operosità e ringrazio la Compagnia unica che ha dato la sua disponibilità”.

Negli spazi della sala chiamata 13 box e un potenziale di circa 800 vaccini al giorno, secondo la Asl 3. Luigi Bottaro, il direttore dell’azienda sanitaria, è soddisfatto: “Se sarà necessario potremo arrivare a fare anche più vaccini – afferma – questo spazio ci ospiterà fino al 31 ottobre, nel frattempo abbiamo bandito una nuova gara per trovare un hub definitivo”. Qualcuno scherza sul fatto che, forse, si potrebbe aspettare fino a Natale visto che, curiosamente, nella sala campeggiano ancora le stelle dorate e i drappi degli addobbi natalizi.

Uno degli obbiettivi da risolvere al più presto sarà quello di migliorare la logistica degli spazi e dell’accessibilità. I parcheggi sono sicuramente molto inferiori in numero rispetto agli spazi della fiera, con tutto piazzale Kennedy a disposizione e anche la viabilità circostante è più complicata: oggi il traffico era regolare ma pensate a cosa significherebbe raggiungere la sala chiamata nei giorni di viabilità portuale intasata.

Operativo il nuovo hub alla sala chiamata del porto

Amt ha messo a disposizione una navetta gratuita circolare con percorso tra il parcheggio di interscambio di Di Negro, la stessa fermata della metropolitana e piazzale San Benigno ma, almeno nelle prime ore, non è stata particolarmente sfruttata.

“Andiamo avanti così per i prossimi mesi che saranno decisivi perché a settembre dobbiamo essere pronti al ritorno a scuola e nelle fabbriche – continua Toti – sarà una sfida importante per il Paese, i dati continuano a dirci una sola cosa, che le vaccinazioni ci stanno proteggendo da un’ondata molto potente che abbiamo visto salire con una rapidità molto importante rispetto al passato e mi riferisco alla variante Delta”.

Il governatore conclude: “Però le persone che finiscono in ospedale non hanno dosi di vaccino o ne hanno una sola, fatta tardi. Sono soddisfatto di questa collaborazione e di come stiamo lavorando. E siccome anche i simboli valgono, vedere gli infermieri vaccinare accanto ai camalli della Compagnia unica è qualcosa di molto genovese”.