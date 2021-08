Genova. Piccola festa di ringraziamento stamattina in Questura a Genova per Viviana Bottaro, appena tornata da Tokyo con una medaglia di bronzo nella specialità Kata.

Viviana, 33 anni, genovese, fa parte delle Fiamme Oro della polizia di Stato: “Per me sono la mia famiglia – ha detto – e li ringrazio non solo perché mi consentono di fare ciò che mi piace, cioè allenarmi e fare gare, ma anche per il supporto che mi hanno fornito in questo periodo”.

Il bronzo a Tokyo è arrivato dopo un anno travagliato, segnato da un infortunio grave e da un lungo periodo di riabilitazione: “Io non parlo mai di sacrifici – dice Viviana – perché faccio ciò che mi piace fare: quest’anno certo è stato un anno di sacrifici a causa dell’infortunio. Ma ne è valsa la pena”.

Viviana, originaria di San Fruttuoso, è arrivata in Questura accompagnata dalla mamma e dal fidanzato (allenatore di karate anche lui ma nella specialità del combattimento) con cui si sposerà tra poche settimane: matrimonio a Camogli e poi convivenza a Roma proprio per gli allenamenti.

E proprio in vista delle nozze il questore di Genova Vincenzo Ciarambino le ha regalato un quadro che rappresenta l’essenza della città: “Oggi è una giornata bellissima – ha detto Ciarambino – perché da qualche settimana covavamo questa idea e abbiamo dovuto incastrare il primo momento in cui Viviana era libera da impegni e poteva rientrare a Genova. Siamo molto felici perché ha portato nel mondo la genovesità e i nostri colori e ha reso fieri tutti i poliziotti genovesi”.