Tentano un furto in pieno giorno in un appartamento in via Roma: ladri arrestati in flagranza

Genova. Sono stati colti sul fatto mentre rovistavano in un appartameto al piano terra di un edificio in via Roma. E’ successo ieri mattina. Sono stati alcuni passanti a notare la presenza di due persone che si aggiravano in zona con fare sospetto.

Sul posto sono arrivati i militari della stazione di San Martino che hanno visto un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dai cittadini nelle immediate vicinanze di una abitazione al piano terreno.

Subito i carabinieri si sono accorti che la portafinestra era visibilmente forzata, così sono entrati nell’appartamento e hanno trovato un secondo uomo intento a rovistare nei cassetti dei comò.

I due, entrambi di nazionalità algerina, sono stati arrestati per furto in concorso.