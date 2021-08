Tamponamento tra quattro auto al bivio tra A26 e A10, code ma nessun ferito

Genova. Un tamponamento a catena sulla A26, che ha visto coinvolte quattro automobili sullo svincolo con la A10 in direzione del capoluogo ligure, sta provocando due chilometri di coda con traffico bloccato.

E’ stato, quindi, momentaneamente chiuso il nodo d’immissione per la A10 in direzione di Genova. In alternativa chi viaggia verso Genova può proseguire per Ventimiglia, uscire ad Arenzano e rientrare presso la stessa stazione in direzione Genova.

L’incidente, avvenuto intorno alle 14, si è verificato all’altezza del bivio, non distante da dove iniziano poi i cantieri della A10. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia autostradale e tutti i mezzi di soccorso. Non si registrano feriti.

Al momento ci sono anche tre chilometri di coda, sulla A10 in direzione Genova, tra Arenzano e Genova Pra’. Rallentamenti anche in direzione opposta. Si tratta del tratto dove si viaggia a senso unico alternato.