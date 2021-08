Genova. Un bar in via Struppa, nel quartiere di Prato, in Val Bisagno, all’altezza di piazza Suppini, è stato distrutto da un incendio divampato nella notte, intorno alle 2. Si tratta del Bar Aldo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando centrale di San Benigno con una squadra di Genova Est in ausilio e diversi mezzi.

Il rogo si è propagato da una struttura sul retro del bar, per motivi ancora da chiarire, e si è esteso a tutto il locale provocando danni ingenti anche ai box sottostanti e a un magazzino.

L’edificio è una palazzina di due piani e non era abitato quindi non è stato necessario evacuare nessuno. Non ci sono stati feriti o intossicati. Sul posto anche 118 e carabinieri per le indagini.