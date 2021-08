Stefano Balleari aggredito da un cane: ricoverato con ferite gravi ad un braccio

Genova. Stefano Balleari, consigliere regionale per Fratelli d’Italia, è finito all’ospedale con gravi ferite ad un braccio, dopo l’aggressione di un cane lasciato libero dal suo padrone.

Secondo le prime informazioni, condivise dallo stesso ex assessore del comune di Genova sulla sua pagina facebook, il cane lo avrebbe morsicato violentemente al braccio sinistro, procurandogli ferite profonde sia alla cute che ai muscoli dell’arto. Immediato il ricovero all’ospedale Galliera, dove i medici stanno valutando la situazione e gli eventuali prossimi interventi.

“Il mio amore per gli amici a quattro zampe è noto, però, certamente i cani mordaci dovrebbero innanzitutto essere tenuti al guinzaglio – si legge nel post – Mi ha letteralmente sbranato un braccio portandosi via pelle e muscoli, fortunatamente si è salvata l’arteria.Cercherò di reagire con forza e determinazione ma ho bisogno anche di un pizzico di fortuna. Il chirurgo plastico mi ha detto che presumibilmente dovrò fare un innesto di pelle per recuperare ciò che manca! Ringrazio davvero con tutto il cuore tutto il personale che prontamente si è occupato di me: professionalità e gentilezza sono state all’ordine del giorno”.