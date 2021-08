Statale 45 della Val Trebbia, rimosso il senso unico alternato a Torriglia

Genova. Anas ha rimosso il senso unico alternato lungo la statale 45 “di Val Trebbia”, nell’ambito dei lavori ricompresi nel 1° stralcio funzionale per l’adeguamento della strada statale con realizzazione di un tratto in variante agli abitati di Torriglia e Montebruno (GE). La limitazione, istituita per consentire i lavori di allargamento della carreggiata e di consolidamento del corpo stradale lungo un tratto di circa 70 metri, è rimasta in vigore fino al primo pomeriggio di oggi.

Il provvedimento di apertura al transito di entrambe le corsie è stato preso al fine di fluidificare la circolazione in concomitanza con i grandi spostamenti estivi e ha richiesto la riorganizzazione delle aree di cantiere oltre alla rapida esecuzione di alcune lavorazioni in vista, in particolare, del Ferragosto. Le ultime finiture e le lavorazioni residue, tra cui il rifacimento della pavimentazione lungo il tratto e la posa delle barriere laterali, saranno programmate al termine del picco di traffico d’esodo.

I lavori rientrano nel corpo degli interventi di costruzione della variante alla statale 45 “di Val Trebbia” per un tratto di circa 1 chilometro tra Costafontana (km 31,500) e Montebruno (km 32,445). Le parti più rilevanti e onerose del progetto sono costituite dalla galleria naturale lunga 144 metri e dal limitrofo viadotto Costafontana, lungo 26 metri. Entrambe le opere sono già regolarmente in esercizio.

L’investimento complessivo per la costruzione del 1° stralcio della variante ammonta a circa 19,2 milioni di euro. Il progetto è nato dall’esigenza di proseguire con i lavori già realizzati di ammodernamento della statale tramite l’allargamento dell’attuale sede stradale e l’eliminazione di tutti i punti critici particolarmente tortuosi che oggi sono bypassati dalla nuova galleria e dal vicino viadotto.