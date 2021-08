Stanziati 28,4 miliardi di euro per i progetti rivolti ai giovani

Un nuovo bando da 28,4 miliardi di euro dedicato ai progetti rivolti ai giovani.

Bisogna far emergere le attitudini dei giovani e supportarli con nuove opportunità di crescita e formazione. Per questo, vengono finanziati tutti i progetti finalizzati all’inclusione sociale, agli scambi con l’estero e alle nuove competenze digitali. Lo scopo del bando è quello di supportare la realizzazione di programmi di formazione che permettano ai più giovani di inserirsi nella cittadinanza attiva, di fare esperienze all’estero e di avere nuove opportunità di formazione in ambito tecnologico.

Se hai in mente un progetto che possa incrementare l’occupazione giovanile, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, potrai realizzarlo con i contributi a fondo perduto che coprono tutte le spese necessarie al suo avvio: strumenti, attrezzature, materiali, consulenze, docenti…

I progetti ammessi al bando sono quelli che offrono mobilità all’estero per gruppi di giovani, opportunità di esperienze oltre i confini nazionali per chi lavora in ambito educativo e sociale, e quelli che promuovono iniziative locali che coinvolgano i giovani in prima persona.

Se vuoi creare un nuovo programma rivolto ai giovani per supportarne le opportunità, puoi contattare Incentivi Italia al numero 019 21 90607.