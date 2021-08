Stanno per arrivare i rinforzi (Keita, Petagna e Florentino)

Genova. Saranno ore calde, in casa Sampdoria, nelle quali si cercherà di definire il ritorno di Keita Balde (che ha lanciato un segnale ‘social’, mettendo in rete una sua foto ‘da papà’, con sullo sfondo la tv accesa su Sassuolo-Sampdoria), quasi a confermare quanto riferito dai media circa le sensazioni positive dell’imminente chiusura della trattativa col Monaco.

Andrà definita la questione Caprari (scambio con Farias o Verdi), visto che il rapporto deve essere totalmente compromesso, se la punta non è stata convocata neppure in una tale situazione di emergenza.

Se poi arrivasse anche Petagna (gran goal il suo, a risolvere la partita di ieri col Genoa… un biglietto di presentazione che lo renderebbe oltre tutto gradito ai doriani) e magari anche il cattura palloni portoghese Florentino Luis (che – notizia dell’ultima ora – sta per essere soffiato proprio a quel Getafe, dove è andato Jakub Jankto)… ecco, che un mercato immobilizzato, come mai si era visto, con queste tre mosse, diventerebbe ‘da sette’, se non da ‘sette e mezzo’, con l’aggiunta dello svincolato Frank Ribery.

Ah, già… ci sarebbero anche da sistemare Kaique Rocha (viene dato in volo verso il Brasile, per sostenere le visite mediche con l’Internacional di Porto Alegre) e Jeison Murillo (finirà col solito prestito secco al Celta Vigo)…