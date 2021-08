Sotto il ponte San Giorgio nasce un parco giochi per i bambini: l’inaugurazione il 14 agosto

Genova. C’è la pista da skate, un campetto in erba sintetica, l’area attrezzata per i più piccoli con scivoli e casette, percorsi e piste ciclabili. È ormai completato il nuovo parco giochi sotto il ponte Genova San Giorgio, accanto alla radura della memoria.

L’inaugurazione avverrà il 14 agosto, come ha annunciato oggi l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi pubblicando in anteprima alcune foto su Facebook, ringraziando Aster che ha realizzato i lavori.

Lo stesso giorno, nel terzo anniversario del crollo, partiranno i lavori per ristrutturare i palazzi di via Porro risparmiati dalla demolizione, acquisiti da Spim per ospitare abitazioni per studenti e anziani, e sarà posata la prima pietra del nuovo parco su progetto firmato dall’architetto Stefano Boeri.

Non mancheranno alla commemorazione delle 43 vittime i rappresentanti del comitato Ricordo vittime ponte Morandi che potranno assistere alla intitolazione ufficiale della passerella sul Polcevera, il cosiddetto “ponte delle rattelle” ai loro cari, come deciso dal consiglio comunale.