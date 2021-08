Sopraelevata, cane scappa al controllo dei padroni e fa un volo di 10 metri

Genova. Ha riportato solo una ferita alla zampa, per il resto è in buone condizioni, il cane che ieri ha fatto un volo di 10 metri, precipitando dalla Sopraelevata a Genova, dopo essere fuggito al controllo del padrone che si trovava alla guida di un camper.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 agosto, intorno alle 18.30, all’altezza di via Buozzi.

Il cane, un setter, è stato immediatamente soccorso dai militi della croce gialla, che sono giunti sul posto con l’ambulanza veterinaria, e successivamente trasferito in un centro veterinario della Foce. Sul posto anche la polizia locale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’animale si trovava a bordo di un camper appena arrivato a Genova per imbarcarsi su un traghetto in partenza per il Marocco, quando sarebbe fuggito all’altezza della rotatoria posta di fronte al terminal traghetti. L’animale, spaventato dal traffico dei veicoli, si è diretto sulla rampa che conduce sulla Aldo Moro, poi la caduta nello vuoto posto fra le due carreggiate.