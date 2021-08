Simone Di Lisi ritorna a giocare con la Sammargheritese

Santa Margherita Ligure. L’A.C.D. Sammargheritese 1903 è felice di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Simone Di Lisi.

Difensore mancino (classe 2001), da buon sammargheritese, compie i primi passi calcistici in arancione, facendosi notare dalla Sampdoria, con la quale partecipa ai campionati nazionali giovanili, per poi passare alla Lavagnese, con la quale, dopo gli anni con la Juniores Nazionale, entra in pianta stabile in prima squadra, collezionando nelle ultime due stagioni quasi 30 presenze in serie D.

Per il buon esito della trattativa, si ringrazia la Lavagnese 1919 ed in particolare il direttore generale Andrea Dagnino ed il segretario, Leo Canossa.