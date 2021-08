Sicurezza in centro storico, nuova telecamera di sorveglianza in via Giustiniani

Genova. Una nuova telecamera di sorveglianza è stata installata in questi giorni da Aster nel mezzo di via Giustiniani, vicolo cardine del centro storico genovese, e cuore pulsante della movida dei caruggi.

La telecamera, montata nei giorni scorsi dai tecnici di Aster, è diventata operativa in poche ore, permettendo in questo modo di avere un tassello in più nel disegno della sorveglianza in città.

Sono quasi un migliaio, infatti, le telecamere operative a Genova e controllate dalla polizia municipale in primis, che “tengono d’occhio” vie, piazze e angoli della nostra città. Basterà?