Si infiamma la polemica su Genova Jeans, l’opposizione: “Opacità su budget e contenuti”

Genova. Per ora chiedono un consiglio comunale monotematico – che quindi dovrebbe svolgersi entro il 24 agosto – ma se le risposte che arriveranno non saranno sufficienti potrebbero rivolgersi alla giustizia amministrativa o alla corte dei Conti. La minoranza in consiglio comunale – non al gran completo, manca Italia Viva – ha annunciato i prossimi step nella battaglia dell’estate, quella per fare chiarezza sulla manifestazione Genova Jeans.

Secondo la giunta Bucci, che ha affidato l’organizzazione, chiavi (e soldi) in mano a un comitato presieduto da Manuela Arata (già fondatrice del Festival della Scienza), che detiene anche la proprietà del marchio e del format, si tratterà di un progetto di cui si vedranno i frutti sulla lunga distanza, quasi come se Genova volesse lanciare – per il futuro – la sua settimana della moda alla milanese, ma tutta basata sul jeans. Forse succederà davvero.

Per adesso, però, della manifestazione che andrà in scena tra il 2 e il 6 settembre si sa piuttosto poco, dicono dall’opposizione. “Non siamo contro la manifestazione in sé né contro il tentativo di associare per sempre il jeans alla nostra città – afferma Alessandro Terrile, capogruppo del Pd a Tursi che, per vie traverse, è riuscito a scovare i conti della rassegna – ma crediamo che specialmente in questo periodo storico si stiano spendendo troppi denari pubblici per un qualcosa su cui, a 28 giorni dal suo inizio, c’è ancora molta opacità nonostante i 170mila euro stanziati per la comunicazione“.

Altri 120 mila euro andranno per la realizzazione di un video per la piattaforma web (non per il sito come comunicato nei giorni scorsi). Lo realizzerà una delle più importanti agenzie in Italia, Plume Video. Altri 33mila per la cena di gala. 67mila per le spese di viaggio.

La richiesta di convocazione di un consiglio comunale monotematico è stata depositata e se la seduta non sarà convocata entro 20 giorni, come da statuto, i gruppi di minoranza si rivolgeranno al prefetto, avvertono Pd, Lista Crivello, Movimento 5 Stelle, gruppo Misto (Psi) e Chiamami Genova.

Per ricordare i numeri di cui si parla, il budget della manifestazione è 1,4 milioni di euro dei quali 1,1 di risorse pubbliche. Tra questi, 470mila euro dall’Istituto per il commercio estero attraverso Liguria International e 650mila dal Comune di Genova. L’Ice, peraltro, solitamente si occupa di sostenere azioni per implementare le filiere produttive e tecnicamente, a Genova, le imprese tessili si contano sulle dita di una mano. Quelle legate espressamente al jeans sono pari a zero. “Quindi sarebbe interessante capire con quali giustificativi Ice ha fatto questo stanziamento”, aggiunge Terrile.

Luca Pirondini, capogruppo M5s, ricorda che i pentastellati sono stati i primi a chiedere un accesso agli atti sul tema, già ai primi di luglio, e che ancora attendono i dati richiesti: “Essere sempre ridotti a forzare la mano per vedere rispettato certi diritti dei gruppi di minoranza è un problema, oggi è la mancata risposta sui conti di Genova Jeans, in passato è stata la mancata convocazione di commissioni o consigli o la mancata calendarizzazione di interrogazioni e mozioni”.

In base alle risposte della giunta, se arriveranno durante il consiglio comunale richiesto dall’opposizione, i consiglieri prenderanno in considerazione ulteriori azioni tra cui la possibilità di un esposto alla corte dei Conti. “Tra gli aspetti più gravi a nostro avviso – sottolinea Gianni Crivello (Lista Crivello) – c’è il fatto che per questa manifestazione si sia attinto al fondo di riserva, che dovrebbe essere utilizzato per le emergenze”.