Sestri Levante: spento l’incendio boschivo nella zona attorno al cimitero

Sestri Levante. Brucia la zona del cimitero a Sestri Levante. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova oltre che forze dell’ordine e i volontari dell’Antincendio boschivo. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno.

La zona è quella di via Val di Canepa sotto la collina della Mandrella.

Presente anche il sindaco Valentina Ghio (come da foto presa dal suo profilo Facebook), che specifica il divieto di passeggiare o sostare nei sentieri che conducono a punta Manara: tutti gli accessi per i percorsi in questione sono interdetti.

Già in corso le indagini per capire l’origine del rogo.

L’incendio, fa sapere il sindaco di Sestri levante, è stato spento poco prima delle 15 anche se rimane lo stato di pericolo per le aree da bonificare.