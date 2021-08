Sestri Levante, Davide Bernardello confermato presidente di Stella Polare

Sestri Levante. Si è tenuta oggi l’assemblea dei soci di Stella Polare S.p.A., la società misto pubblico-privata del Comune di Sestri Levante che progetta, organizza e gestisce i servizi alla persona e delle famiglie, di ambito socio sanitario e assistenziale.

L’assemblea è stata convocata per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, composto da tre membri, di cui due nominati dal Comune di Sestri Levante, che restano in carica per tre anni.

Il Comune di Sestri Levante ha confermato Davide Bernardello alla presidenza e Daniela Gandolfo quale consigliere. Michele Attolini la terza nomina.

Dalla nota diffusa dal Comune emerge che “la conferma del consiglio rende merito all’intenso lavoro che l’intera società ha portato avanti in questi tre anni, non solo nella gestione ordinaria delle attività di cui si occupa, ma anche e soprattutto nella gestione dell’emergenza pandemica ancora in corso, consentendo di mantenere intatta la qualità dei servizi”.

Dichiara la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio: “Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione va al Presidente, ai consiglieri e a tutta la struttura per aver lavorato con grande impegno in un periodo di estrema difficoltà e aver saputo risollevare una struttura che adesso guarda al futuro”.