Sestri Levante, 185mila euro per cambiare porte e finestre nelle scuole

Sestri Levante. Il Comune di Sestri si prepara al nuovo anno scolastico con una serie di interventi di miglioramento delle scuole anche grazie al nuovo finanziamento di 185mila euro ottenuto dal MIUR.

Gli interventi riguarderanno soprattutto la sostituzione dei serramenti in alcuni degli edifici scolastici e l’adeguamento degli spazi mensa.

Le scuole interessate dagli interventi saranno:

– asilo Munari di via Cagliari

– asilo Collodi di via Palermo a Riva

– asilo Rodari di via Marconi

– scuola elementare Umberto I di piazza Brigate Partigiane a Riva

– scuola elementare S. Giovanni Bosco di S. Bartolomeo

– scuola elementare Bertollo in via Nazionale

per un totale di 420 alunni che beneficeranno delle migliorie.

Un nuovo passo nel programma di manutenzione degli edifici scolastici, che fa seguito al già nutrito elenco di lavori messi in campo quest’estate con la sistemazione delle attrezzature gioco, la manutenzione dei prospetti della facciata della scuola d’infanzia Collodi e quella della copertura della scuola elementare di Riva, oltre che il rifacimento e ampliamento della palestra di via Lombardia.