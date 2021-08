Genova. Ieri allo stadio Piccardo è andata in scena Sestrese-Busalla, partita valida per la prima giornata della Coppa Italia di Eccellenza. Alla fine è stato 0-0, un risultato probabilmente bugiardo rispetto alla mole di occasioni vistasi sul campo, questo con anche due legni colpiti dai padroni di casa.

Al termine del match non poteva dunque mancare il commento di alcuni dei protagonisti, tra i quali è stato scelto Federico Ferrando. Il classe ‘86 ha così rilasciato alcune dichiarazioni, esordendo in questa maniera: “È stato un ottimo inizio di stagione contro un’ottima avversaria. È stata davvero una bella partita, abbiamo avuto la possibilità di ritrovare emozioni ormai da tempo assenti a causa della distanza dai campi.”

Successivamente l’attenzione è stata spostata sulla prossima sfida, un match che il difensore ha ammesso di essere felice di preparare con una settimana di allenamenti al posto di soli tre giorni. Infine non è poi mancata una riflessione sui molti giovani in rosa, giocatori che Ferrando spera di poter aiutare a crescere per poi essere messi nelle condizioni di rendere al meglio.

Sighieri invece ha dichiarato: “È stata una bella partita, davvero divertente da giocare, in questo periodo credo che sia un qualcosa di fondamentale. Abbiamo lavorato esprimendo buoni concetti ed ottime idee di gioco, credo che oggi si sia visto.”

L’attaccante in seguito non ha fatto mancare una riflessione sull’impegno di mercoledì, una partita da dentro o fuori contro il Campomorone che il classe ‘91 spera ovviamente possa sorridere ai verdestellati. “Ce la giocheremo a viso aperto contro una squadra ostica, martedì lavoreremo a mille all’ora preparandoci appunto ad affrontare una sfida assai ardua”: sono state queste le parole di Sighieri, il quale ha concluso svelando di vedere in Fezzanese e Rapallo le avversarie da battere.

Sono così terminati gli interventi di due dei protagonisti del match di ieri sera, una partita che ha offerto degli spunti davvero interessanti in vista di un campionato che, allo stato attuale, si prospetta come davvero infuocato.