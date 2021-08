Serie B, nuovo coach in casa Admo: Gerardo Grotto sarà il nuovo allenatore della prima squadra

Lavagna. Dopo l’inizio della stagione calcistica, c’è ora grande attesa per l’avvio di quella pallavolistica. Riscaldamento dei motori iniziato dunque nei palazzetti liguri, questo con la Serie B maschile pronta ad appassionare anche in occasione della stagione 2021/2022.

Ad iniziare a svelare i primi volti che andranno a rappresentare la propria società e non solo ci ha pensato l’Admo Volley, questo con i lavagnesi che hanno annunciato l’arrivo di Gerardo Grotto come nuovo allenatore della prima squadra. Il coach sarà coadiuvato dai confermatissimi Simone Cremisio e Alessandro Margarita, membri di esperienza di uno staff pronto a spronare i propri giocatori per tentare di giocarsela contro chiunque.

Classe 1976, appassionato anche di tennis, Grotto porta con sè tenacia e nuove idee, questo per una squadra desiderosa di essere ambiziosa appunto provando a mettere in difficoltà davvero qualunque avversaria. Obiettivo migliorare dunque, questo per favorire la crescita di una società ambiziosa ed in costante evoluzione.

La squadra ed il gruppo saranno quindi fondamentali, elementi imprescindibili di per un Admo volenteroso di ben figurare.