Serie B, Admo, Cus Genova e Colombo inserite nel Girone A

La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato i gironi e la formula dei Campionati Nazionali di Serie B Maschile che vedranno ancora protagoniste Cus Genova, Colombo Volley e Amis Admo per la stagione 2021-2022. L’inizio è previsto per il weekend del 16/17 ottobre 2021.

Accederanno alla fase playoff per la promozione in A3 maschile le prime due formazioni classificate di ogni girone, mentre le formazioni classificate dal decimo al dodicesimo posto retrocederanno in Serie C, ma se ci saranno meno di 3 punti di distacco dalla nona classificata si disputeranno i playout con gara di andata e ritorno ed eventuale golden set.

L’Admo Volley è stata inserita nel Girone A del campionato di Serie B con:

CUS Genova

Colombo Genova

ABC Volley La Spezia

Nuova Pallavolo San Giovanni

AS Novi Pallavolo

ASD Pallavolo La Bollente

ASD S.Anna Pescatori

GSAS Arti e Mestieri

Alto Canavese Volley

Pallavolo Valli di Lanzo

ASD Sitting Volley Chieri

La pallavolo sta dunque iniziando a scaldare i motori, la nuova stagione è ormai alle porte.