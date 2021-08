Serie A, per il Genoa esordio da incubo: a San Siro l’Inter cala il poker, 4-0 il risultato finale

Milano. Finalmente si riparte. Si potrebbe riassumere in questa maniera il ritorno in campo della Serie A, primo livello del calcio italiano oggi ai nastri di partenza per inaugurare la stagione 2021/2022. Ad aprire le danze allo stadio Meazza in San Siro andrà in scena Inter-Genoa, un match che mette di fronte due formazioni sicuramente con obiettivi differenti accumunate però da una necessità: convincere i propri tifosi dell’essere adeguate per raggiungere i traguardi prefissati.

L’esordio di Inzaghi sulla panchina nerazzurra contro la conferma di Ballardini, i volti nuovi Dzeko e Calhanoglu chiamati a sostituire due tra i trascinatori assoluti della scorsa stagione contro la linea verde scelta dal Grifone e tanto altro ancora, il 3-5-1-1 contro il 3-5-2: queste le principali chiavi di lettura di una sfida che sicuramente saprà regalare emozioni.

Per regalare alla ritrovata cornice di pubblico locale (seppur al 50%) la prima grande gioia stagionale l’Inter scende in campo con Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Sensi e Dzeko.

A disposizione ci sono Cordaz, Radu, D’Ambrosio, Dumfries, Dimarco, Kolarov, Ranocchia, Agoumé, Vidal, Vecino, Pinamonti e Satriano.

Il Genoa risponde invece con Sirigu, Vanheusden, Biraschi, Criscito, Sturaro, Badelj, Rovella, Hernani, Cambiaso, Pandev e Kallon.

In panchina si accomodano Marchetti, Masiello, Sabelli, Serpe, Portanova, Eboa Ebongue, Agudelo, Buksa, Ekuban, Melegoni, Bianchi e Favilli.

Arbitro del match è il signor Valerio Marini, coadiuvato dai guardalinee Liberti e Vecchi. Revisione Var affidata a Valeri e Carbone, mentre a bordo campo spicca la presenza del quarto uomo Marchetti.

Al 1’ pronti via e subito l’esordio del Genoa viene macchiato da un’ammonizione: Criscito esagera con l’irruenza ai danni di sensi e l’arbitro non ha dubbi, estraendo il primo cartellino giallo stagionale Al 3’ poi arriva anche la prima occasione della sfida con De Vrij, ma il suo tentativo termina altissimo rispetto alla porta difesa dal Campione d’Europa Salvatore Sirigu Successivamente, appena al sesto minuto, si sblocca il risultato. Calhanoglu si presenta ai nuovi tifosi pennellando un cross magnifico per Skriniar che, lasciato libero di smarcarsi dalla retroguardia rossoblù, insacca alle spalle di un incolpevole Sirigu: a San Siro è già Inter show!

Al 9′ ecco poi la prima occasione di marca genoana: Rovella innesca Kallon il quale tenta un rasoterra, ma la sua conclusione non trova la fortuna sperata

Al 12’ però è l’Inter a rendersi nuovamente pericolosissima con Brozovic che, con un tentativo di ottima fattura, costringe Sirigu a compiere un intervento davvero decisivo

Al 14’ è già raddoppio per i nerazzurri. Uno scatenato Calhanoglu dialoga splendidamente con Dzeko che, in maniera impeccabile spalanca la strada al turco il quale, senza esitare, ha freddato l’estremo difensore rossoblù: a San Siro è 2-0 Inter!

Al 21’ prosegue lo stato confusionale degli ospiti con l’Inter che, ancora una volta, costringe Sirigu ad un intervento salvifico

Al 24’ poi Dzeko sfiora la rete del tris, ma questa volta è la traversa ad impedire al bosniaco di esultare

In seguito, al 26’, l’arbitro sospende il gioco per favorire lo svolgimento del cooling break, una maniera in casa Genoa per riorganizzare le idee

Al 40’ è nuovamente Skriniar a spezzare l’impasse creatasi con un colpo di testa però che, questa volta, termina alto

Al 45’ poi finalmente Genoa! Kallon innescato da Badelj controlla in area un pallone difficile e calcia di prima intenzione verso la porta difesa da Handanovic, ma la sua conclusione non trova la porta

Al 47’ infine c’è ancora tempo per una rete di Perisic, annullata però proprio per la posizione di offside del croato

Termina così 2-0 una prima frazione dominata dall’Inter, squadra apparsa in totale controllo del pallino del gioco con una condizione psico-fisica davvero incredibile. Difficoltà oltre le aspettative invece per il Genoa, formazione che sembra davvero spaesata e probabilmente non ancora rodata a sufficienza per affrontare partite di questo tipo.

Al 74’ gol di Vidal

All’87’ rete di Dzeko che si sblocca all’esordio dopo un digiuno che in Serie A durava dal 3 gennaio scorso.

È terminato in questa maniera un match terribilmente negativo per il Genoa, squadra mai realmente in partita apparsa in costante difficoltà. Può far festa invece la formazione di Simone Inzaghi, compagine apparsa impreziosita dall’avvento del nuovo allenatore e per nulla smarrita dalle pesanti assenze di Lukaku ed Hakimi, rimpianti ex trasferitisi rispettivamente al Chelsea e al PSG.