Scrittura, cinema e tv, dal Ministero contributi a fondo perduto sino a 100 mila euro: ecco tutti i dettagli

Liguria. Il Ministero della Cultura stanzia nuovi fondi per il settore culturale al fine di supportare l’industria creativa e stimolare la produzione di nuovi progetti.

Il bando eroga un contributo a fondo perduto a partire da 30.000 euro fino a 100.000 euro per la creazione di opere nel settore della scrittura, produzione cinematografica o audiovisiva. Questi fondi si suddividono in due “call” differenti, la prima rivolta alla scrittura di sceneggiature i cui beneficiari sono tutti i cittadini maggiorenni, mentre la seconda allo sviluppo e pre-produzione nel settore del cinema ed è rivolta solamente a imprese cinematografiche e audiovisive italiane.

La prima call finanzia opere da realizzare di una durata minima di 52 minuti e copre il 50% delle spese necessarie alla sua realizzazione, dai dipendenti alle attrezzature tecniche. La seconda call non coinvolge solo il mondo cinematografico ma anche quello web e della tv; anche in questo caso vengono finanziate tutte le spese utili allo svolgimento del progetto come i professionisti e gli strumenti.

Ti piacerebbe diventare autore e produrre la tua opera creativa? Scopri come partecipare al bando su www.incentiviitalia.com.