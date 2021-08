Scontro auto-moto a Giovo Ligure: morto giovane centauro genovese

Pontinvrea. Incidente mortale questo pomeriggio a Giovo Ligure, dove in seguito ad uno scontro tra un’auto e una moto ha perso la vita un ragazzo di 28anni di Genova.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Sassello. Secondo le prime informazioni apprese, il giovane in sella alla sua Ducati si è scontrato con una Fiat Panda alla cui guida c’era una ragazza.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi: l’automedica e i militi della Croce Rossa di Sassello e della Croce Bianca di Giusvalla, oltre all’elisoccorso Grifo.

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare e anche le condizioni della donna sembrano critiche. È infatti stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.