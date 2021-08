Sant’Ilario alta, soccorso con l’elicottero dopo un malore. I residenti: “Nuova strada indispensabile per Ia sicurezza”

Genova. Soccorso sanitario con elicottero questo pomeriggio a Sant’Ilario alta, sulle alture del levante genovese per un uomo di circa 70 anni che è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in seguito a un malore.

L’impiego dell’elicottero si è reso indispensabile per soccorrere rapidamente il paziente su quella che è indubbiamente una collina tanto bella quanto non agevolmente raggiungibile.

Per questo il Comitato per la Viabilità di Sant’Ilario ribadisce “quanto importante sarebbe una strada per la sicurezza degli abitanti della collina”.

“Speriamo che il nostro messaggio e richiesta di aiuto sia compresa per quello che è – dice il presidente del comitato, Daniela Vecchio – una necessità per donare ad una parte della città quella infrastruttura che porti con sé servizi come fognature, regimentazione delle acque e sicurezza”.