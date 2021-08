Santa Margherita, in vista del G20: incontro con Fernanda Galla Freschi e Patricia Mayorga

Santa Margherita Ligure. Riprende giovedì 12, alle 21 in piazza Caprera a Santa Margherita Ligure, la rassegna di incontri, dialoghi e appuntamenti promossa per approfondire il profilo culturale del ruolo della donna nella nostra società, in vista del G20 Conference on women’s empowerment, previsto, sempre a Santa Margherita Ligure, giovedì 26 agosto.

Dopo i tre eventi della scorsa settimana, che hanno visto dialogare Silvia Salis (vicepresidente vicario del Coni) e Ilaria Cavo (Assessore regionale), Mariasole Bianco (fondatrice e presidente della onlus Worldrise) e il Sindaco Paolo Donadoni, e Donatella Bianchi (presidente di Wwf Italia) e Giovanna Tiscornia (amministratore delegato del Villaggio del Ragazzo), giovedì sarà la volta di Fernanda Gallo Freschi e Patricia Mayorga.

Fernanda Gallo Freschi è ingegnere civile, nominata, nel luglio di un anno fa, direttore dello Zonta International, per il biennio 2020-2022, ed è consulente senior presso lo Studio Freschi;

Patricia Mayorga, presidente dell’Associazione Mondiale Giornaliste Scrittrici, è una giornalista cilena che lavora per Proceso, rivista con sede a Città del Messico, e che, nel corso della propria carriera, ha messo in evidenza le violazioni dei diritti umani delle popolazioni indigene, comprese le sparizioni forzate, inchiesta le è valsa il premio Cpj International Press Freedom nel 2017.

Si ricorda l’obbligo del Green Pass per partecipare alla serata. Per info e prenotazioni si può telefonare, dalle 9 alle 12, allo 0185 205314.