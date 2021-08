Santa Margherita, al via Aspettando il G20: “Insegnate alle vostre bimbe che possono fare tutto”

Santa Margherita Ligure. «Lasciate che le vostre bimbe scelgano lo sport che vogliono. Non esistono discipline maschili o femminili. Anche da queste classificazioni nascono preconcetti sbagliati su cosa la donna può o non può fare. Insegnate alle vostre bimbe che possono fare tutto».

Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni, lancia ai genitori un appello forte come quando da atleta in pedana lanciava il martello. E lo fa dal palco di Piazza Caprera di Santa Margherita Ligure dando il via al ciclo di eventi “Aspettando il G20” percorso di avvicinamento al forum ministeriale del 26 agosto pensato per approfondire – attraverso incontri, spettacoli, tavole rotonde – il profilo culturale del ruolo della donna nella società.

Salis, in dialogo con Ilaria Cavo, giornalista, assessore a cultura e scuola di Regione Liguria, ha raccontato i suoi inizi da atleta e la sua seconda vita sportiva da dirigente fino ad approdare ai vertici del Comitato Olimpico.

Interessante il tema sugli aiuti agli sportivi: «Aiutare le donne sportive che rimangono incinta è una battaglia culturale per tutti gli sportivi anche maschili ha detto Salis – perché vuol dire riconoscere il professionismo nello sport, in tutte le discipline. Una battaglia che né il Coni né le federazioni possono combattere da soli, occorre l’intervento del Governo».

Silvia Salis e Ilaria Cavo hanno ricevuto una targa ricordo dal Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e dalla Consigliera incaricata allo Sport Patrizia Marchesini.

Gli incontri “Aspettando i G20” continueranno questa sera con Mariasole Bianco, biologa marina e fondatrice della Onlus Worldrise che Forbes Italia ha inserito nella classifica 2021 tra le 100 donne italiane di successo. Bianco dialogherà con il Sindaco Paolo Donadoni.