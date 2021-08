Sanità, da settembre potenziamento di chirurgia senologica del levante

Genova. “La breast unit del Levante della Liguria si potenzia grazie alla collaborazione tra le aziende del territorio, Asl4 e Asl5, e il supporto determinante del Policlinico San Martino di Genova: da settembre, infatti, l’equipe di chirurgia senologica crescerà e sarà operativa a Lavagna e alla Spezia, dopo un fisiologico rallentamento a causa della pandemia”. Lo annuncia il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.

La chirurgia senologica è una parte fondamentale appunto della breast unit e si occupa di interventi chirurgici anche ricostruttivi. Da settembre il San Martino di Genova fornirà “in prestito” un chirurgo senologo che andrà proprio a potenziare l’equipe del Levante ligure, che opererà sia a Lavagna in Asl4 che alla Spezia in Asl5.

“In questo modo – conclude Toti -, grazie al coordinamento di Regione Liguria e alla volontà delle direzioni aziendali, andiamo a far crescere una attività fondamentale per la sanità della nostra regione, per tutte le donne che devono affrontare un percorso complesso e delicato”.