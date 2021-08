San Martino, fanno il panico sul 18 e lo costringono a fermarsi: coppia denunciata

Genova. Intervento della volante del commissariato San Fruttuoso ieri pomeriggio al capolinea del 18 a San Martino per una coppia che poco prima aveva scatenato il panico sull’autobus.

L’uomo, un 44enne aveva spaccato la catena che separa la postazione di guida e cominciato a picchiare sul vetro inveendo contro l’autista e urlandogli che doveva passare con il rosso. La donna, una 33enne ha poi finto uno svenimento per costringere l’autista a fermare il bus. I due, ubriachi e già noti in zona per l’abuso di alcol, sono stati poi fatti scendere e allontanati dagli stessi passeggeri.

I poliziotti del commissariato li hanno poco dopo raggiunti e denunciati per interruzione di pubblico servizio, oltre che sanzionati per ubriachezza molesta.